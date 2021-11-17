Пас Панарина и 31 сейв Шестеркина помогли "Рейнджерс" обыграть "Монреаль" в матче НХЛ

ТАСС, 17 ноября. "Нью-Йорк Рейнджерс" дома со счетом 3:2 обыграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Рейнджерс" шайбы забросили Каапо Какко (16-я минута), Крис Крайдер (24), Жюльен Готье (42). У "Монреаля" отличились Кристиан Дворак (23), Джош Андерсон (43).

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился голевой передачей в эпизоде с шайбой Какко, на счету форварда 16 очков (четыре гола + 12 передач) в 16 матчах текущего сезона. Вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 31 бросок и одержал восьмую победу в 12 матчах. Защитник "Монреаля" Александр Романов не сумел отличиться.

"Рейнджерс" одержали четвертую победу подряд и занимают первое место в таблице Столичного дивизиона, набрав 23 очка в 16 матчах, следующую встречу клуб из Нью-Йорка проведет 19 ноября в гостях против "Торонто". "Монреаль" идет на предпоследней, седьмой позиции в Атлантическом дивизионе, 19 ноября канадский клуб встретится дома с "Питтсбургом".

В других матчах игрового дня "Баффало" обыграл "Питтсбург" (2:1), "Торонто" победил "Нэшвилл" (3:0). "Флорида" разгромила "Нью-Йорк Айлендерс" (6:1), у победителей 27 сейвов сделал российский голкипер Сергей Бобровский, в составе проигравших 13 бросков из 17 отразил Илья Сорокин, после четырех пропущенных шайб его сменил Семен Варламов, на счету которого 17 спасений.