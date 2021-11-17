Российский футбольный союз предложил создать Детский футбольный центр в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Благовещенска рассматривают возможность создать на базе городской детской юношеской спортивной школы (ДЮСШ) Детский футбольный центр. Соответствующее предложение поступило от Российского футбольного союза (РФС), сообщил на своей странице в Instagram мэр города Олег Имамеев.

"Наша ДЮСШ № 3 получила предложение от Российского футбольного союза создать Детский футбольный центр. Ничего подобного у нас не было. Если идею получится реализовать, то поднимем детско-юношеский футбол в городе на новый уровень", - написал Имамеев.

Мэр отметил, что для создания Детского футбольного центра необходимо выполнить ряд условий. В частности, организовать набор девичьих команд, ввести ставку спортивного врача. "Зато взамен мы получаем средства на модернизацию инфраструктуры ДЮСШ №3, в том числе новое поле, гарантированное участие благовещенских команд в турнирах российской детско-юношеской лиги с полным покрытием расходов на проезд и проживание. В общем, предложение классное, сейчас думаем, как выполнить требования РФС", - сообщил Имамеев.

Кроме того, мэр города сообщил, что в 2022 году при поддержке губернатора Амурской области Василия Орлова в Благовещенске должен появиться крытый футбольный манеж. Аукцион на его строительство будет объявлен в ближайшее время. Новый спортивный объект расположится в жилом микрорайоне КПП. "Место выбрано не случайно. С прошлого года стараемся заходить с различными спортивными сооружениями, общественными территориями в отдаленные районы", - отметил мэр.

В Амурской области создана региональная детская спортивная лига "Амурец", в рамках которой второй год проводятся бесплатные тренировки по футболу для всех желающих. Занятия проходят на шести стадионах Благовещенска. Представительства общественной организации также есть в городах Свободный, Райчихинск, Белогорск.