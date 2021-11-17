В IIHF надеются на включение хоккея 3х3 в программу Олимпиады 2030 года

ТАСС, 17 ноября. Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф предложил включить хоккей в формате 3х3 в программу Олимпийских игр 2030 года. Комментарий Тардифа приводит телеканал Sportsnet.

В 2020 году IIHF провела тестовый турнир по хоккею 3х3 на юношеских Олимпийских играх. В 2024 году соревнования официально дебютируют в программе юношеских Игр.

"Данный турнир увеличит количество медалей для хоккея, - сказал Тардиф. - Мы действительно верим в это. Я считаю важным привнести новый формат. Сейчас молодежь сложно привлечь к просмотру матча, который идет 2,5 часа. Они предпочтут посмотреть две игры по одному часу".

Матч по хоккею 3х3 состоит из трех периодов продолжительностью по 16 минут каждый, смена игрока длится ровно минуту (всего 48 смен), вратари меняются каждые восемь минут, перерыв продолжается три минуты. Максимальный размер площадки - 30х20 м, минимальный - 25х15 м.