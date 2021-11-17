Серебряные призеры Олимпиады в Токио братья Бородачевы пройдут службу в армии

ТАСС, 17 ноября. Братья-близнецы Кирилл и Антон Бородачевы из Самары, ставшие серебряными призерами в командной рапире на Олимпиаде в Токио, пройдут службу в армии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Братьев-близнецов Кирилла и Антона Бородачевых из Самары призвали в армию. Серебряные призеры Олимпийских игр в Токио сами изъявили желание служить по призыву. Они пройдут военную службу в спортивной роте ЦСКА/Самара", - сказано в сообщении.

Во время службы спортсмены продолжат тренироваться и выступать на международных и всероссийских соревнованиях.

"Также вместе с братьями со сборного пункта Самарской области отправились к месту прохождения службы в спортроту ЦСКА/Самара 23 мастера спорта и 13 кандидатов в мастера спорта. Все они представляют 20 олимпийских видов спорта и являются членами сборной России", - отметили в пресс-службе Центрального военного округа.

Бородачевы занимаются фехтованием с семи лет. В возрасте 21 года они стали обладателями серебряных наград Олимпиады в Токио в командном первенстве. Бородачевы являются заслуженными мастерами спорта России. В 2021 году они были награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени и медалью Министерства обороны России "За укрепление боевого содружества". Последнюю награду братья получили лично из рук министра обороны РФ Сергея Шойгу после Игр в Токио.