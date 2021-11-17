Циципас снялся с Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов из-за травмы

Во вторник греческий теннисист проиграл россиянину Андрею Рублеву в матче первого тура, на турнире Циципас был посеян под четвертым номером. Ранее с турнира из-за травмы снялся итальянец Маттео Берреттини, которого заменил его соотечественник Янник Синнер.

Циципасу 23 года, он является четвертой ракеткой мира, на его счету семь титулов АТР. На Открытом чемпионате Франции 2021 года он дошел до финала, показав свой лучший результат на турнирах Большого шлема

Норри 26 лет, он располагается на 12-й строчке мирового рейтинга, на его счету два титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше третьего круга.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Чаще всего на нем побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз. Действующим победителем является Медведев. В 2009 году победу одержал российский теннисист Николай Давыденко. Турнир завершится 21 ноября, призовой фонд составляет $7,25 млн.