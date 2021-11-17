В сборной России по футболу не выявлено случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Тесты на коронавирус игроков и тренерского штаба сборной России по футболу дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

В среду немецкий портал Sport 1 сообщил, что тест на коронавирус полузащитника мюнхенской "Баварии" и сборной Хорватии Йосипа Станишича дал положительный результат после возвращения из национальной команды после паузы на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре. Станишич принимал участие в заключительном матче группового этапа против сборной России в Сплите (1:0).

"За время сборов ни один футболист или член штаба сборной России не сдал положительного теста на коронавирус", - сообщили в службе коммуникаций.

Сборная России набрала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в группе H. Российские футболисты поборются за путевку в финальную часть чемпионата мира в раунде плей-офф, для попадания на турнир сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта.