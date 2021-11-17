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Баскетбольные еврокубки

УНИКС нанес "Милану" второе поражение в баскетбольной Евролиге

Казанский клуб победил со счетом 97:71
Баскетболисты УНИКСа Егор Алеев/ТАСС
Описание
Баскетболисты УНИКСа
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 17 ноября. Российский баскетбольный клуб УНИКС дома победил итальянский "Милан" со счетом 97:71 в матче десятого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Казани.

Самым результативным игроком в составе российской команды стал Айзея Канаан (22 очка). У итальянской команды больше всех очков набрали Луиджи Датоме, Николо Мелли и Шэйвон Шилдс (по 10).

После десяти сыгранных матчей УНИКС занимает десятое место, имея в активе по пять побед и поражений. "Милан" идет вторым с восемью победами и двумя поражениями

В следующем туре казанцы примут "Альбу" из Германии, "Милан" встретится на выезде с петербургским "Зенитом", обе игры состоятся 19 ноября.

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