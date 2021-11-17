"Динамо" победило ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" в серии буллитов победило столичный ЦСКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 2 363 зрителей.
В составе победителей в основное время шайбы забросили Вадим Шипачев (36-я минута) и Дмитрий Рашевский (55). У ЦСКА отличились Семен Панкратов (19), для которого эта шайба стала первой в составе армейцев, и Константин Окулов (58). Победный буллит реализовал Эрик О'Делл.
Шипачев стал четвертым игроком в истории лиги, забросившим 250 шайб. Больше только у Сергея Мозякина (419), Найджела Доуса (293) и Даниса Зарипова (289). Шайба Шипачева стала для него 78-й в составе "Динамо" в КХЛ, по этому показателю он вышел на чистое первое место, обойдя Дмитрия Яшкина и Даниила Тарасова (оба - 77 шайб).
6 октября команды сыграли свой первый матч в текущем сезоне КХЛ, тогда со счетом 3:0 победу одержали армейцы.
В других матчах игрового дня нижнекамский "Нефтехимик" в Екатеринбурге обыграл местный "Автомобилист" (4:3), магнитогорский "Металлург" дома одержал победу над хабаровским "Амуром" (5:2). Челябинский "Трактор" дома обыграл новосибирскую "Сибирь" (3:2, по буллитам), "Северсталь" в гостях победила минское "Динамо" (4:3, по буллитам). "Йокерит" в Хельсинки обыграл владивостокский "Адмирал" (4:1), СКА дома уступил ярославскому "Локомотиву" (1:3).
В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" занимает третье место, ЦСКА - четвертое. Обе команды сыграли 29 матчей и набрали по 38 очков, однако бело-голубые выше по дополнительным показателям. В следующем матче "Динамо" примет уфимский "Салават Юлаев" 20 ноября, армейцы днем ранее в Минске встретятся с местным "Динамо".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Йокерит
|29
|14
|3
|2
|2
|2
|6
|95-73
|42
|2
|СКА
|28
|13
|1
|3
|3
|2
|6
|88-63
|39
|3
|Динамо М
|29
|17
|1
|1
|0
|0
|10
|98-71
|38
|4
|ЦСКА
|29
|11
|4
|3
|1
|1
|9
|67-60
|38
|5
|Северсталь
|28
|11
|3
|3
|2
|1
|8
|66-62
|37
|6
|Локомотив
|29
|14
|1
|0
|3
|2
|9
|81-69
|35
|7
|Динамо Мн
|28
|11
|4
|0
|1
|2
|10
|85-88
|33
|8
|Спартак
|29
|9
|5
|0
|1
|1
|13
|67-71
|30
|9
|Торпедо
|28
|12
|1
|0
|2
|1
|12
|73-68
|29
|10
|Динамо Р
|27
|9
|1
|0
|3
|2
|12
|56-83
|25
|11
|Сочи
|29
|7
|2
|1
|3
|1
|15
|65-83
|24
|12
|Витязь
|28
|6
|0
|1
|4
|4
|13
|72-90
|22
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|29
|19
|2
|3
|0
|1
|4
|104-64
|49
|2
|Трактор
|31
|14
|3
|6
|1
|1
|6
|97-76
|48
|3
|Салават Юлаев
|29
|16
|2
|1
|1
|1
|8
|85-57
|40
|4
|Ак Барс
|29
|12
|2
|3
|0
|4
|8
|66-65
|38
|5
|Авангард
|29
|15
|1
|1
|0
|1
|11
|81-66
|35
|6
|Сибирь
|29
|11
|0
|2
|1
|3
|12
|56-63
|30
|7
|Автомобилист
|29
|9
|2
|1
|3
|2
|12
|97-88
|29
|8
|Нефтехимик
|28
|9
|2
|1
|1
|3
|12
|75-81
|28
|9
|Амур
|30
|5
|2
|4
|2
|3
|14
|63-83
|27
|10
|Барыс
|28
|6
|2
|2
|2
|2
|14
|67-88
|24
|11
|Куньлунь
|29
|6
|0
|1
|1
|2
|19
|62-110
|17
|12
|Адмирал
|29
|5
|0
|1
|3
|2
|18
|51-95
|17