"Динамо" победило ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" в серии буллитов победило столичный ЦСКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 2 363 зрителей.

В составе победителей в основное время шайбы забросили Вадим Шипачев (36-я минута) и Дмитрий Рашевский (55). У ЦСКА отличились Семен Панкратов (19), для которого эта шайба стала первой в составе армейцев, и Константин Окулов (58). Победный буллит реализовал Эрик О'Делл.

Шипачев стал четвертым игроком в истории лиги, забросившим 250 шайб. Больше только у Сергея Мозякина (419), Найджела Доуса (293) и Даниса Зарипова (289). Шайба Шипачева стала для него 78-й в составе "Динамо" в КХЛ, по этому показателю он вышел на чистое первое место, обойдя Дмитрия Яшкина и Даниила Тарасова (оба - 77 шайб).

6 октября команды сыграли свой первый матч в текущем сезоне КХЛ, тогда со счетом 3:0 победу одержали армейцы.

В других матчах игрового дня нижнекамский "Нефтехимик" в Екатеринбурге обыграл местный "Автомобилист" (4:3), магнитогорский "Металлург" дома одержал победу над хабаровским "Амуром" (5:2). Челябинский "Трактор" дома обыграл новосибирскую "Сибирь" (3:2, по буллитам), "Северсталь" в гостях победила минское "Динамо" (4:3, по буллитам). "Йокерит" в Хельсинки обыграл владивостокский "Адмирал" (4:1), СКА дома уступил ярославскому "Локомотиву" (1:3).

В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" занимает третье место, ЦСКА - четвертое. Обе команды сыграли 29 матчей и набрали по 38 очков, однако бело-голубые выше по дополнительным показателям. В следующем матче "Динамо" примет уфимский "Салават Юлаев" 20 ноября, армейцы днем ранее в Минске встретятся с местным "Динамо".