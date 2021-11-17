Этап Кубка мира по фристайлу соберет в Ярославской области около 100 спортсменов

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Соревнования этапа Кубка мира по фристайлу пройдут с 22 по 27 февраля 2022 года в спортивном комплексе "Подолино" под Ярославлем, на соревнования приедут около 100 спортсменов из разных стран. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

В среду в регионе состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению в Ярославской области этапа Кубка мира по фристайлу. Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов и врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев посетили "Подолино" и обсудили готовность инфраструктуры спорткомплекса к проведению соревнований.

"Этап Кубка мира по фристайлу - большая честь для региона. Соревнования такого уровня служат развитию этого зрелищного вида спорта, продвижению Ярославской земли на международном уровне. На этап Кубка мира в феврале мы ждем 100 спортсменов со всего мира, это не считая тренеров и представителей команд", - цитирует пресс-служба Евраева.

Он отметил, что фристайл - очень зрелищный вид спорта, и было бы хорошо провести соревнования в присутствии зрителей.

В "Подолино" проведено укрепление откосов разгонной части трассы, расширен стол трамплинной и транзитной зон. В комплексе уже провели перепланировку технических зон, установили новые прожекторные мачты и новые светильники на разгоне, расширили зоны высадки спортсменов с подъемника. Предстоит провести работу по обустройству основных площадок, стоянок и подъездных путей, перехватывающих стоянок и разъездных карманов.

"Мы на протяжении нескольких лет проводим в "Подолино" и кубки, и первенства России. В этом году здесь пройдет заключительный этап подготовки олимпийской сборной команды, именно отсюда она направится на Олимпийские игры в Китай. Нам удалось договориться с международной федерацией, чтобы первый этап Кубка по акробатике после Олимпиады состоялся именно здесь, так как основной костяк сборной состоит из ярославцев", - приводит пресс-служба слова Курашова.