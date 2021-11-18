Российские спортсмены начинают выступление на чемпионате мира по прыжкам на батуте

ТАСС, 18 ноября. Российские спортсмены начинают выступление на 35-м чемпионате мира по прыжкам на батуте. Турнир пройдет с 18 по 21 ноября в Баку.

Столица Азербайджана впервые примет турнир, на нем будет разыграно 15 комплектов наград: по семь - в мужской и женской дисциплинах, один - в командном многоборье. На Олимпийских играх представлены только прыжки на батуте. В числе других - синхронные прыжки на батуте, прыжки на акробатической дорожке, прыжки на двойном минитрампе.

В четверг пройдут квалификации, в пятницу - командные финалы, в выходные будут разыграны медали в личных соревнованиях и в командном многоборье.

Лидером российской сборной является двукратный победитель и многократный призер чемпионатов мира, серебряный призер Игр в Лондоне Дмитрий Ушаков. В прыжках на батуте также выступят Никита Федоренко, Михаил Мельник, Кирилл Пантелеев, Яна Лебедева, Ирина Кундиус, Дарья Назукова, Мария Михайлова. В синхронных прыжках на батуте - Данила Касимов и Кирилл Козлов, Михаил Мельник и Кирилл Пантелеев, Дарья Назукова и Александра Бонарцева, Яна Лебедева и Анна Корнетская. В прыжках на акробатической дорожке - Вадим Афанасьев, Александр Лисицын, Алексей Светлишников, Максим Рябиков, Виктория Даниленко, Елена Нейман, Ирина Силичева, Полина Дорохова, в прыжках на двойном минитрампе - Михаил Заломин, Василий Макарский, Михаил Юрьев, Александр Одинцов, Александра Бонарцева, Дана Садкова, Алина Кузнецова, Дарья Неспанова.

Согласно предварительному списку, в соревнованиях примут участие около 300 спортсменов из 33-х стран.

На прошлом чемпионате мира, который прошел в 2019 году в Токио, российская команда победила в медальном зачете, завоевав пять золотых, три серебряные и четыре бронзовые награды, однако в олимпийских дисциплинах осталась без призовых мест. Победы одержали девятикратный чемпион мира Заломин, Лисицын и Даниленко, также золото было завоевано в командном двойном минитрампе и командном многоборье.