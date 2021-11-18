Гаджиев: футболист Денис Ковба жил "Крыльями Советов"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Бывший полузащитник футбольного клуба "Крылья Советов" Денис Ковба жил командой. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер самарцев Гаджи Гаджиев.

Ковба умер в четверг в возрасте 42 лет. Ранее супруга игрока Надежда Ковба сообщила, что футболист заразился коронавирусом и был помещен в реанимацию.

"Ковба - один из тех, кто жил "Крыльями", - сказал Гаджиев. - Самара - один из наиболее футбольных городов. Могу так сказать, потому что работал во многих городах, в разных лигах, объездил всю страну. Мне кажется, Самара в этом плане отличается именно такими людьми".

"Когда открывали мемориальную доску Борису Казакову (бывшему нападающему "Крыльев Советов", выступавшему за клуб в 1960-1970-х годах - прим. ТАСС), приходили болельщики с 50-летним и даже более стажем. У них традиции хранятся лучше, чем в других городах. Помню, посещаемость стадиона "Металлург" в 2004-м была лучшей в Восточной Европе, хотя арена старенькая. Он жил футболом. Царство ему небесное, пусть земля будет пухом", - добавил собеседник агентства.

Ковба выступал за "Крылья Советов" с 2000 по 2009 год, а также с 2010 по 2011 год. В общей сложности он провел за самарцев 260 матчей в разных турнирах, забив восемь мячей и отдав 10 результативных передач. Вместе с клубом он завоевал бронзу чемпионата России, доходил до финала Кубка России, а также выступал в Кубке УЕФА.

Бывший полузащитник завершил карьеру в 2012 году. С 2018 по 2019 год входил в тренерский штаб белорусского "Витебска", в 2020-м начал тренировать дубль этой команды.