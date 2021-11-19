Возвращение легенды. "Зенит" примет "Нижний Новгород" Александра Кержакова в 15-м туре РПЛ

ТАСС, 19 ноября. Программа 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) откроется 19 ноября матчем между действующим чемпионом страны петербургским "Зенитом" и дебютантом высшего дивизиона "Нижним Новгородом". Встреча пройдет на "Газпром-Арене" и начнется в 19:00 мск.

Предстоящая игра станет первой в истории команд. В восьми предыдущих матчах чемпионата, прошедших осенью, "Зенит" одержал пять побед, потерпел два поражения и один раз сыграл вничью. "Нижний Новгород" за аналогичный период шесть раз уступил, одержав при этом гостевые победы над московским "Динамо" (2:1) и казанским "Рубином" (1:0).

К предстоящему матчу клубы подходят, занимая первое и 13-е места в турнирной таблице чемпионата России. "Зенит" в 14 турах набрал 30 очков, а "Нижний Новгород" - 14. Отрыв сине-бело-голубых от идущего вторым "Сочи" составляет три очка. Волжане находятся в зоне стыковых матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне, отрыв от зоны прямого вылета в первый дивизион первенства Олимп - Футбольной национальной лиги равен двум очкам, а располагающейся на 12-й строчке "Уфе" "Нижний Новгород" уступает по дополнительным показателям.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в предстоящем матче не сможет рассчитывать на бразильского атакующего полузащитника Клаудиньо, который получил красную карточку в матче против "Урала" (0:0). Также встречу пропустят продолжающие восстанавливаться от травм хавбеки Далер Кузяев и Магомед Оздоев. Под вопросом находится появление на поле вратаря Станислава Крицюка. Место в воротах петербуржцев наверняка займет Михаил Кержаков.

Дополнительную интригу предстоящей игре добавляет фигура главного тренера "Нижнего Новгорода". Старший брат вратаря "Зенита" Александр Кержаков является воспитанником сине-бело-голубых - за 13 сезонов в составе петербургского клуба он принял участие в 386 матчах во всех турнирах, забив 163 гола (лучший результат в истории "Зенита"). В игре против родного клуба 38-летний специалист не сможет рассчитывать на восстанавливающихся от повреждений защитника Алексея Козлова и полузащитника Александра Сапету.

Александр Кержаков впервые проведет матч против "Зенита" в качестве тренера. В период выступлений за московское "Динамо" (2008-2009) он трижды играл против сине-бело-голубых - нападающий по разу выиграл, сыграл вничью и проиграл "Зениту", не отметившись в этих играх результативными действиями.