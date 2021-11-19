Медведев победил Синнера и без поражений завершил групповой этап Итогового турнира ATP

ТАСС, 19 ноября. Россиянин Даниил Медведев победил представителя Италии Янника Синнера в матче заключительного тура группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходят в Турине.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8) в пользу Медведева. Он посеян на турнире под вторым номером. Синнер (9) заменил на турнире своего соотечественника Маттео Берреттини (6), который снялся из-за травмы по ходу матча первого тура с представителем Германии Александром Зверевым (3).

В предварительном раунде восемь участников поделены на две группы, по два лучших спортсмена выйдут в полуфинал. Вместе с Медведевым и Синнером в одной группе выступали Зверев и поляк Хуберт Хуркач (7). Медведев и Зверев ранее обеспечили себе выход в полуфинал. Россиянин одержал три победы в трех матчах, Зверев - две.

В другом квартете играют серб Новак Джокович (1), британец Кэмерон Норри (10), заменивший греческого теннисиста Стефаноса Циципаса (4), россиянин Андрей Рублев (5) и норвежец Каспер Рууд (8). Джокович с двумя победами в двух матчах досрочно занял первое место в группе и обеспечил себе выход в полуфинал, где встретится со Зверевым. Соперник Медведева определится в пятницу в матче между Рублевым и Руудом, одержавших по одной победе в двух матчах.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге ATP, на его счету 13 титулов под эгидой организации, в том числе победа на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Чаще всего на нем побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз. Действующим победителем является Медведев. В 2009 году победу одержал российский теннисист Николай Давыденко. Турнир завершится 21 ноября, призовой фонд составляет $7,25 млн.