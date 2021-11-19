Российский фигурист Гуменник идет третьим после короткой программы на турнире в Польше

ТАСС, 19 ноября. Российский фигурист Петр Гуменник занимает третье место после короткой программы на турнире серии "Челленджер" в Варшаве.

Гуменник набрал 88,24 балла. Лидирует японец Сота Ямамото (91,75), второе место занимает его соотечественник Косиро Симада (90,55). Россияне Алексей Ерохов (77,41) и Илья Яблоков (76,41) расположились на седьмой и девятой позициях соответственно.

Произвольную программу мужчины представят 19 ноября.

Гуменнику 19 лет, он является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров. Гуменник дебютировал на взрослом уровне в сезоне-2020/21. Спортсмен завоевал бронзу московского этапа Гран-при и стал победителем пятого этапа Кубка России.