"Коламбус" обыграл "Аризону" в матче НХЛ. Чинахов реализовал победный буллит

ТАСС, 19 ноября. "Коламбус" в гостях в серии буллитов обыграл "Аризону" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время встречи и овертайм завершились со счетом 4:4. В составе "Коламбуса" отличились Бун Дженнер (17-я и 37-я минуты), Джастин Данфорт (38), Зак Веренски (54), у "Аризоны" шайбы забросили Райан Дзингел (6), Фил Кессел (37), Лоусон Крауз (40), Джейкоб Чичран (55).

Российский нападающий "Коламбуса" Егор Чинахов, проводящий дебютный сезон в НХЛ, реализовал победный буллит в послематчевой серии. Его одноклубник Владислав Гавриков, а также защитник "Аризоны" Илья Любушкин отметились голевыми передачами по ходу игры.

"Коламбус" занимает пятое место в таблице Столичного дивизиона, набрав 18 очков в 14 матчах, следующую встречу команда проведет 21 ноября в гостях против "Вегаса". "Аризона" идет последней в Центральном дивизионе с шестью очками за 17 игр, 21 ноября она встретится дома с "Детройтом".