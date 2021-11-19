Передача Дадонова помогла "Вегасу" победить "Детройт" в матче НХЛ

ТАСС, 19 ноября. "Вегас" обыграл "Детройт" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Николас Хейг (24), Зак Уайтклауд (26, 33), Пол Коттер (40) и Райлли Смит (46). У "Детройта" отличились Дживанни Смит (31) и Джо Велено (59).
Nicolas Hague gets the #VGK on the board! pic.twitter.com/nf5UAXxfUB— AT&T SportsNet™ | RM West (@ATTSportsNetRMW) November 19, 2021
Российский нападающий Евгений Дадонов поучаствовал в первой заброшенной шайбе "Вегаса". В 17 матчах он набрал 9 очков (пять голов + четыре передачи). Форвард "Детройта" Владислав Наместников результативными действиями не отметился.
"Вегас" располагается на четвертой строчке в Тихоокеанском дивизионе, набрав 20 очков в 17 матчах. "Дейтройт" идет на четвертом месте в Атлантическом дивизионе, имея в активе 18 очков в 19 играх.
В следующем мачте "Вегас" 21 ноября дома сыграет с "Коламбусом", "Дейтройт" в тот же день в гостях встретится с "Аризоной".