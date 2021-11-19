Передача Дадонова помогла "Вегасу" победить "Детройт" в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Николас Хейг (24), Зак Уайтклауд (26, 33), Пол Коттер (40) и Райлли Смит (46). У "Детройта" отличились Дживанни Смит (31) и Джо Велено (59).

Российский нападающий Евгений Дадонов поучаствовал в первой заброшенной шайбе "Вегаса". В 17 матчах он набрал 9 очков (пять голов + четыре передачи). Форвард "Детройта" Владислав Наместников результативными действиями не отметился.

"Вегас" располагается на четвертой строчке в Тихоокеанском дивизионе, набрав 20 очков в 17 матчах. "Дейтройт" идет на четвертом месте в Атлантическом дивизионе, имея в активе 18 очков в 19 играх.

В следующем мачте "Вегас" 21 ноября дома сыграет с "Коламбусом", "Дейтройт" в тот же день в гостях встретится с "Аризоной".