СМИ: АПЛ продала NBC права на телетрансляцию матчей в США за $2,7 млрд

ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Английская премьер-лига (АПЛ) продала NBC права на телетрансляцию футбольных матчей в США на 2022-2028 годы за $2,7 млрд. Об этом сообщает газета The Financial Times.

По информации источника, главными конкурентами NBC в заключении контракта были ViacomCBS и Disney ESPN.

"Ранее в центре Манхэттена можно было увидеть людей в футболках Главной лиги бейсбола (MLB) или Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), теперь здесь нередко мелькают футболки английских клубов "Арсенал" и "Ливерпуль", - заявил изданию один из руководителей NBC Sports Джон Миллер. Он также добавил, что АПЛ "великолепно зарекомендовала себя в США", и именно поэтому "стоимость [контракта] возросла". Предыдущее соглашение с телекомпанией было заключено в 2015 году суммой на $1 млрд.

Как отмечает издание, заключение заокеанской компанией такой сделки демонстрирует "спрос вещательных компаний на спортивные трансляции в прямом эфире во времена растущей конкуренцией со стороны Netflix и других стриминговых сервисов". Это свидетельствует также о растущей привлекательности английского футбола в США, где этой игре традиционно было трудно бороться за эфирное время на рынке, на котором преобладали американский футбол, баскетбол и бейсбол.

В мае АПЛ продала права на телетрансляцию матчей в Великобритании нынешним партнерам Sky, BT и Amazon за 5 млрд фунтов стерлингов ($6,7 млрд). Сейчас лига находится в процессе продления нескольких других сделок, в том числе в Канаде, странах Карибского бассейна, Центральной и Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.