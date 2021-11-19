Фигуристка Щербакова заявила один четверной прыжок на произвольную программу

ТАСС, 19 ноября. Российская фигуристка Анна Щербакова заявила четверной флип для выступления с произвольной программой на этапе Гран-при в Гренобле. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.

Кроме того, Щербакова заявила два двойных акселя, тройной лутц, а также каскады "тройной лутц + тройной риттбергер", "тройной флип + тройной лутц" и "тройной флип + ойлер + тройной сальхов". Ранее Щербакова в интервью ТАСС сообщала, что планирует прыгнуть в Гренобле два прыжка в четыре оборота.

Россиянка Аленка Косторная заявила тройной аксель в короткой и произвольной программах, также для произвольной программы она заявила тройной риттбергер, тройной лутц, двойной аксель и каскады "тройной лутц + двойной тулуп", "тройной флип + тройной тулуп", "тройной флип + ойлер + тройной сальхов".

В пятницу фигуристки выступят с короткой программой, а в субботу представят произвольную. Этап Гран-при в Гренобле завершится 21 ноября показательными выступлениями.