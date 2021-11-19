Легкоатлетка Андреева получила нейтральный статус для участия в молодежных соревнованиях

ТАСС, 19 ноября. Российская бегунья на средние и длинные дистанции Ульяна Андреева получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) одобрение заявки на нейтральный статус для участия в международных соревнованиях в категории U20 (до 20 лет). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Андреева может принимать участие только в молодежных соревнованиях. Россиянка получит возможность выступить на чемпионате Европы по кроссу в категории до 20 лет, если выполнит все остальные требования по допуску к международным стартам.

На данный момент нейтральный статус получил 151 российский легкоатлет. Также сообщается, что шестерым российским спортсменам отказали в нейтральном статусе.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. С 2015 года отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз. В 2020 году она выплатила World Athletics $6,31 млн. $5 млн от этой суммы составил штраф за допинговое дело российского легкоатлета Данила Лысенко, в котором оказалось замешано бывшее руководство ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным.

В связи с этим инцидентом World Athletics более чем на год запретила российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях. В марте 2021 года совет World Athletics принял решение о возобновлении выдачи российским спортсменам нейтрального статуса, дающего право выступать на международных стартах.