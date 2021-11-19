Россиянин Третьяков победил на первом этапе Кубка мира по скелетону

ТАСС, 19 ноября. Российский скелетонист Александр Третьяков одержал победу на первом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в австрийском Инсбруке.

По сумме двух попыток Третьяков показал результат 1 минута 45,07 секунды. Он одержал 21-ю победу на этапах Кубка мира. Второе место занял латвийский спортсмен Мартинс Дукурс (1.45,14), третьим стал представитель Германии Кристофер Гротхер (1.45,23).

Россиянин Владислав Семенов показал пятый результат (1.45,46), Никита Трегубов стал 10-м (1.45,72).

Третьякову 36 лет, он является олимпийским чемпионом 2014 года, бронзовым призером Игр 2010 года, чемпионом мира 2013 года, двукратным победителем Кубка мира (2008/09, 2018/19).