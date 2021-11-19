Теннисист Берреттини не сыграет за сборную Италии в финале Кубка Дэвиса

ТАСС, 19 ноября. Итальянский теннисист Маттео Берреттини досрочно завершил сезон и не сможет помочь национальной команде в финале Кубка Дэвиса. Об этом игрок сообщил в своем аккануте в Instagram.

Ранее Берреттини снялся с Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) из-за травмы бедра, его заменил соотечественник Яник Синнер.

"Последние два дня были очень болезненными и разочаровывающими для меня, - сказал Берреттини. - Я заканчиваю сезон, но только для того, чтобы вернуться сильнее и подарить себе и всем вам еще больше побед и эмоций. Наша команда сейчас - одна из сильнейших, и я уверен, что она еще долго будет прославлять цвета нашего флага".

Берреттини 25 лет, он занимает седьмую строчку в рейтинге ATP, на его счету пять титулов под эгидой организации. Лучшим достижением итальянца на турнирах Большого шлема является выход в финал Уимблдона в 2021 году.

Финал Кубка Дэвиса пройдет с 25 ноября по 5 декабря в Мадриде, Инсбруке и Турине. Сборная Италии в группе Е сыграет с командами США и Колумбии.