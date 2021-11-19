Чабан: скелетонист Третьяков сумел победить в Иглсе за счет блестящего второго заезда

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российский скелетонист Александр Третьяков сумел исправить ошибки, допущенные в первом заезде на первом этапе Кубка мира в австрийском Иглсе, что позволило ему победить в соревнованиях. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан.

Третьяков одержал победу с общим результатом 1 минута 45,07 секунды. Второе место занял представитель Латвии Мартин Дукурс (1.45,14), тройку лидеров замкнул немец Кристофер Гроттер (1.45,23). Россияне Владислав Семенов и Никита Трегубов заняли пятое и десятое места соответственно.

"Команда ставила перед собой задачу побороться за первое место на этом этапе, и Александру удалось это реализовать, - сказал Чабан. - В первом заезде он допустил небольшие ошибки, но во втором ему удалось в блестящем стиле все исправить - прибавил как в старте, так и на трассе. Владислав Семенов, ставший пятым, тоже большой молодец, да и Никита Трегубов во втором заезде сумел отлично себя проявить. Три человека в десятке - это очень хорошо для первого старта сезона".

"В этом сезоне перед нами стоит задача завоевать три олимпийские квоты, поэтому времени на раскачку нет. Всем троим надо попадать как минимум в десятку на каждом этапе Кубка мира. И для того же Саши к тому же очень важно попасть в число лидеров по итогам Кубка мира и завоевать выгодный стартовый номер на Олимпиаде", - добавил специалист.

Также Чабан рассказал о скелетоне, на котором выступает Третьяков. "Третьяков продолжает выступать на скелетоне, который перед началом прошлого сезона сделал ему наш тренер из Германии Дирк Матшенц. Конечно, определенные корректировки в конструкцию были внесены перед началом нового сезона, да и сейчас вносятся определенные корректировки как с коньками, так и в самом скелетоне с расчетом на удачное выступление на пекинской Олимпиаде", - отметил тренер.

Третьякову 36 лет, он является олимпийским чемпионом 2014 года, бронзовым призером Игр 2010 года, чемпионом мира 2013 года, двукратным победителем Кубка мира (2008/09, 2018/19).