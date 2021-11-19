Фигуристка Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Гренобле

ТАСС, 19 ноября. Россиянка Анна Щербакова занимает первое место по итогам короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.

Щербакова набрала 77,94 балла. На второй позиции находится ее соотечественница Алена Косторная (76,44), на третьей - россиянка Ксения Синицына (69,89).

Щербаковой 17 лет, она является чемпионкой мира (2021), серебряным призером чемпионата Европы (2020), серебряным призером финала Гран-при (2019) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

Косторной 18 лет, в активе спортсменки золото чемпионата Европы (2020) и финала Гран-при (2020).

Синицыной 17 лет, она является победительницей этапа юниорской серии Гран-при (2019) и серебряным призером юношеских Олимпийских игр (2020).

Произвольную программу женщины представят 20 ноября.