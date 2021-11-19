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Ян назвал Хабиба Нурмагомедова одним из лучших боксеров в UFC

По его мнению, бывший чемпион UFC хорошо боксировал в поединках против Эла Яквинты и Конора Макгрегора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян считает Хабиба Нурмагомедова одним из лучших боксеров в UFC. Об этом Ян заявил на пресс-конференции.

Нурмагомедов являлся чемпионом UFC в легком весе. Он завершил карьеру после боя против американца Джастина Гэтжи.

"Хабиб хорошо боксировал в бою против Эла Яквинты, - сказал Ян. - Он ему столько джебов накидал. Он тогда говорил, что представил себя Мохаммедом Али и боксировал, как он. Да и в бою против Конора Макгрегора он хороший правый забросил".

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