Футболист "Манчестер Сити" Де Брёйне заразился коронавирусом

ТАСС, 19 ноября. Тест полузащитника сборной Бельгии и английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Кевина Де Брёйне на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщил главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, комментарий которого приводит телевещательная компания "Би-би-си".

Как сообщил Гвардиола, Де Брёйне сдал тест с положительным результатом во время паузы на матчи отборочного турнира к чемпионату мира. На прошлой неделе сборная Бельгии обеспечила себе выход на мировое первенство. Де Брёйне в двух матчах национальной команды против эстонцев (3:1) и валлийцев (1:1) забил гол и отдал результативную передачу.

В этом сезоне за "Манчестер Сити" футболист провел 14 матчей в различных турнирах, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу. "Манчестер Сити" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 23 очка в 11 встречах.

Де Брёйне 30 лет, футболист является трехкратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка английской футбольной лиги, обладателем Кубка Англии, двукратным победителем Суперкубка Англии, в составе сборной Бельгии стал бронзовым призером чемпионата мира 2018 года.