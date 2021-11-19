Женский хоккейный клуб из Ярославля "Ледяные крылья" не финансируется регионом

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Ярославской области не оказывают финансовую поддержку профессиональному женскому хоккейному клубу "Ледяные Крылья", но готовы помочь в поиске инвесторов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области.

"Отсутствие механизмов финансирования профессиональных спортивных клубов из бюджетов субъектов Российской Федерации делает невозможным оказание поддержки спортивного клуба Женской хоккейной лиги "Ледяные крылья" средствами областного бюджета. В такой ситуации меры поддержки возможны лишь за счет внебюджетных источников", - проинформировали в пресс-службе.

Отмечается, что правительство региона на постоянной основе проводит работу по поиску и привлечению внебюджетных источников финансирования для развития физической культуры и спорта, создания спортивной инфраструктуры. "В настоящее время инвесторы, готовые понести соответствующие финансовые расходы, отсутствуют", - уточнили в пресс-службе.

Клуб "Ледяные крылья" с 2021 года выступает в Женской хоккейной лиге. Главным тренером клуба является Артур Надргулов.