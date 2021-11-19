Российский теннисист Габашвили дисквалифицирован на 20 месяцев за допинг

ТАСС, 19 ноября. Российский теннисист Теймураз Габашвили дисквалифицирован на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международной теннисной федерации (ITF).

Сообщается, что российский спортсмен признал вину и согласился на 20-месячную дисквалификацию, которая будет отсчитываться с 18 ноября 2021 года. Допинг-проба 36-летнего россиянина, сданная на турнире серии "Челленджер" в Алма-Ате 16 июня, дала положительный результат на фуросемид. Таким образом, все рейтинговые очки и призовые, заработанные Габашвили на турнире, аннулированы.

Лучшим результатом Габашвили на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции (2010, 2015). В феврале 2016 года теннисист занимал 43-е место мирового рейтинга, что является его наивысшей позицией в карьере. Габашвили является серебряным призером Универсиады 2011 года. Спортсмен занимает 270-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

В новость внесены изменения (19:38 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.