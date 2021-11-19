Курганские власти разрешили работу организаций культуры и спорта с 22 ноября

ТАСС, 19 ноября. Оперативный штаб Курганской области принял решение разрешить с 22 ноября работу организаций культуры и спорта, а также спортивные мероприятия в помещениях, приостановленные ранее из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале правительства региона.

"С 22 ноября в Курганской области разрешаются: работа организаций культуры и спорта, проведение физкультурных и спортивных мероприятий в помещениях с соблюдением санитарно-противоэпидемических требований по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции <...>, в том числе при заполнении не более 50% от общего количества стационарных зрительских мест и предъявлении гражданами старше 18 лет <...> документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов в электронном или бумажном виде: QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, медицинского документа о перенесенном не позднее шести месяцев назад заболевании коронавирусом или сертификата о перенесенном указанном заболевании из личного кабинета портала госуслуг, медицинского документа, подтверждающего получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от коронавируса, либо сертификата профилактической прививки от COVID-19, <…> результатов отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов назад", - говорится в сообщении.

Кроме того, разрешается проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе, проведение тренировок государственным и муниципальным физкультурно-спортивными учреждениями, занятий в учреждениях дополнительного образования всех форм собственности.

В то же время пока продолжают действовать запрет на проведение в организациях общепита развлекательных мероприятий, ограничение по присутствию на банкетах и поминальных обедах не более 10 человек, введенные ранее "фильтры безопасности", режим самоизоляции жителями старше 60 лет, ограничения работы и посещения торговых центров, кафе, ресторанов, салонов красоты и других учреждений сферы торговли, услуг и общепита, а также другие ограничения. С 22 ноября школьники вернутся на офлайн-обучение.

В Курганской области с начала пандемии зафиксировали более 43 тыс. случаев коронавируса, по данным оперштаба. По информации департамента здравоохранения региона, охват взрослого населения вакцинацией от коронавируса составил 59,2%, одним компонентом привиты 380,6 тыс. человек, завершили вакцинацию почти 280 тыс.