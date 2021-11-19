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Фигурное катание

Фигурист Алиев идет пятым после короткой программы на этапе Гран-при в Гренобле

Лидирует японец Юма Кагияма
Дмитрий Алиев EPA-EFE/Guillaume Horcajuelo
Описание
Дмитрий Алиев
© EPA-EFE/Guillaume Horcajuelo

ТАСС, 19 ноября. Россиянин Дмитрий Алиев занимает пятое место после короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.

Алиев набрал 85,05 балла. На первой позиции располагается японец Юма Кагияма (100,64), вторым идет латвиец Денис Васильев (89,76), третьим - американец Джейсон Браун (89,39).

Россиянин Артур Даниелян (76,81) занимает восьмое место, Андрей Мозалев (68,77) - девятое.

Алиеву 22 года, он является чемпионом Европы 2020 года и серебряным призером европейского первенства 2018 года.

Произвольную программу мужчины представят 20 ноября.

Теги
Фигурное катаниеАлиев, Дмитрий Сергеевич
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