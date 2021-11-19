"Авангард" обыграл "Металлург" и одержал четвертую победу подряд в КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 19 ноября. /ТАСС/. Омский "Авангард" со счетом 4:2 обыграл магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в подмосковной Балашихе.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Прохоркин (18-я минута), Корбэн Найт (39), Оливер Каски (50) и Павел Дедунов (60). У проигравших отличились Никита Коростелев (7) и Андрей Чибисов (37).

Олимпийский чемпион Прохоркин в прошлом сезоне выступал за "Металлург". В начале нынешнего чемпионата он был обменян в "Авангард" на нападающего Дениса Зернова.

"Авангард" одержал четвертую победу подряд. Команда из Омска набрала 37 очков в 30 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Металлург" после 30 игр имеет в активе 49 очков и возглавляет таблицу. В следующем матче команда из Магнитогорска 21 ноября на выезде сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом", а "Авангард" днем позже в Хабаровске встретится с местным "Амуром".