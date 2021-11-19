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КХЛ

"Авангард" обыграл "Металлург" и одержал четвертую победу подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу омичей
Хоккеисты "Авангарда" Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Авангарда"
© Сергей Савостьянов/ТАСС

БАЛАШИХА /Московская область/, 19 ноября. /ТАСС/. Омский "Авангард" со счетом 4:2 обыграл магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в подмосковной Балашихе.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Прохоркин (18-я минута), Корбэн Найт (39), Оливер Каски (50) и Павел Дедунов (60). У проигравших отличились Никита Коростелев (7) и Андрей Чибисов (37).

Олимпийский чемпион Прохоркин в прошлом сезоне выступал за "Металлург". В начале нынешнего чемпионата он был обменян в "Авангард" на нападающего Дениса Зернова.

"Авангард" одержал четвертую победу подряд. Команда из Омска набрала 37 очков в 30 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Металлург" после 30 игр имеет в активе 49 очков и возглавляет таблицу. В следующем матче команда из Магнитогорска 21 ноября на выезде сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом", а "Авангард" днем позже в Хабаровске встретится с местным "Амуром".

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Йокерит29143222695-7342
2ЦСКА30124311973-6340
3СКА29131332789-6539
4Динамо М291711001098-7138
5Локомотив30151032984-7037
6Северсталь28113321866-6237
7Динамо Мн291140121188-9433
8Спартак301050111372-7332
9Торпедо291310211277-6931
10Динамо Р28910321357-8625
11Сочи30721311666-8624
12Витязь29601441474-9422
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург301923015106-6849
2Трактор32143611797-7748
3Салават Юлаев30172111889-5942
4Ак Барс30132304869-6640
5Авангард301611011185-6837
6Сибирь301202131258-6432
7Автомобилист3010213212101-8831
8Нефтехимик291021131276-8130
9Амур31524231563-8727
10Барыс29622221569-9324
11Куньлунь29601121962-11017
12Адмирал30501321952-9917

 

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