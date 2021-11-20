Шайба Ничушкина в меньшинстве помогла "Колорадо" обыграть "Сиэтл" в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Андре Бураковски (5-я и 26-я минуты), Валерий Ничушкин (7), Кэйл Макар (24, 33), Эрик Джонсон (38) и Николя Обе-Кубель (45). У "Сиэтла" отличились Джордан Эберле (46), Брэндон Танев (49) и Колин Блэквелл (56).

Для Ничушкина эта шайба стала второй в текущем сезоне, всего у российского форварда 4 очка (2 гола + 2 результативные передачи) в пяти играх.

В другом матче дня "Ванкувер" дома обыграл "Виннипег" со счетом 3:2, российский нападающий Василий Подколзин отметился результативной передачей.

"Колорадо" занимает пятое место в Центральном дивизионе, в 14 играх команда набрала 17 очков. "Сиэтл" в 17 матчах заработал 9 очков и занимает восьмую строчку в таблице Тихоокеанского дивизиона. В следующем матче "Колорадо" дома встретится с "Оттавой" 23 ноября, "Сиэтл" днем ранее примет "Вашингтон".