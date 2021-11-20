Дмитрий Комбаров считает, что у "Краснодара" есть преимущество в матче со "Спартаком"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" имеет преимущество в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком", потому что играет дома. Такое мнение ТАСС высказал чемпион России в составе "Спартака" Дмитрий Комбаров.

Матч пройдет в субботу в Краснодаре, начало игры - 19:00 мск. В составе "Спартака" из-за травмы не сыграет полузащитник Роман Зобнин, также из-за удаления встречу пропустит полузащитник Руслан Литвинов.

"Думаю, что команды будут держать в голове то, что три очка важны, будет напряженный матч, который одну из команд может вернуть в гонку за места в еврокубках, - сказал Комбаров. - Отсутствие Зобнина - это потеря для "Спартака", Литвинов тоже в последних играх давал объем, забил свой первый гол. Но я думаю, что было достаточно времени в паузу на матчи сборных для устранение пробела в центре поля, наиграть какие-то связи".

"Краснодар" играет дома, с этой точки зрения можно говорить о преимуществе команды в игре со "Спартаком". Этот матч будет очень напряженным, краснодарский клуб будет играть при своих болельщиков. Но тем не менее красно-белые всегда имеют хорошую поддержку там", - добавил Комбаров.

"Краснодар" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 14 матчах. Красно-белые с 19 очками располагаются на девятой строчке.