Каменский считает вратаря Шугаева кандидатом на участие в Кубке Первого канала по хоккею

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкипер "Северстали" Дмитрий Шугаев должен быть в числе кандидатов в сборную России по хоккею для участия в Кубке Первого канала. Об этом ТАСС рассказал советник главного тренера сборной России Валерий Каменский.

23-летний Шугаев провел два из трех матчей на Кубке Карьяла - с командами Финляндии (0:3) и Чехии (5:2).

"Мне понравился вратарь из "Северстали", - сказал Каменский. - Уверенно, спокойно отыграл две игры, я считаю, что он один из кандидатов [на Кубок Первого канала]. Он - открытие Кубка Карьяла, сыграл очень уверенно".

16-летний форвард Матвей Мичков на Кубке Карьяла стал самым молодым дебютантом национальной команды и самым молодым автором заброшенной шайбы в составе сборной России. "О нем много говорят, пусть парень играет, дайте ему играть, развиваться. У него есть талант, желание, хоккей любит, поэтому о нем поменьше надо говорить", - отметил Каменский.

"Ровная команда, не хочу никого выделять. Ребята молодцы, бились, старались. Это и было сделано, чтобы обстрелять молодых, они попробовали, что такое играть за первую сборную", - добавил он.

Кубок Первого канала с участием сборных России, Швеции, Финляндии, Чехии и Канады пройдет в Москве с 15 по 19 декабря.