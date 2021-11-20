Футболист "Наполи" Политано заразился коронавирусом и может пропустить матч со "Спартаком"

ТАСС, 20 ноября. Тест полузащитника итальянского футбольного клуба "Наполи" Маттео Политано на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что игрок был полностью вакцинирован. Заболевание протекает бессимптомно, Политано находится на домашней изоляции.

Политано 28 лет, он выступает за "Наполи" с сезона-2019/20. В составе команды он сыграл 86 матчей в разных турнирах, забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.

"Наполи" лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, в активе команды 32 очка в 12 матчах.

24 ноября итальянский клуб сыграет против московского "Спартака" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет в Москве и начнется в 18:30 мск.