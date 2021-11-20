{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Италии

Футболист "Наполи" Политано заразился коронавирусом и может пропустить матч со "Спартаком"

Заболевание протекает без симптомов, игрок находится на домашней изоляции

ТАСС, 20 ноября. Тест полузащитника итальянского футбольного клуба "Наполи" Маттео Политано на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что игрок был полностью вакцинирован. Заболевание протекает бессимптомно, Политано находится на домашней изоляции.

Политано 28 лет, он выступает за "Наполи" с сезона-2019/20. В составе команды он сыграл 86 матчей в разных турнирах, забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.

"Наполи" лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, в активе команды 32 очка в 12 матчах.

24 ноября итальянский клуб сыграет против московского "Спартака" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет в Москве и начнется в 18:30 мск.

Теги
Футбол в Италии
Кубок Первого канала
Каменский считает вратаря Шугаева кандидатом на участие в Кубке Первого канала по хоккею
Голкипер "Северстали" отыграл два матча за сборную России на Кубке Карьяла
Каменский считает вратаря Шугаева кандидатом на участие в Кубке Первого канала по хоккею
Читать полностью