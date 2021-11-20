Общее собрание РПЛ на заседании 22 ноября обсудит концепцию стратегического развития лиги

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) 22 ноября обсудит проект концепции стратегического развития лиги. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

В рамках собрания пройдут выборы президента РПЛ, единственным кандидатом на этот пост является исполняющий обязанности главы организации, председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц. 5 октября должность президента РПЛ покинул Сергей Прядкин.

Повестка собрания также предполагает обсуждение изменений в регламент РФС по разрешению споров.