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Футбол в России

Общее собрание РПЛ на заседании 22 ноября обсудит концепцию стратегического развития лиги

В рамках собрания пройдут выборы президента организации

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) 22 ноября обсудит проект концепции стратегического развития лиги. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

В рамках собрания пройдут выборы президента РПЛ, единственным кандидатом на этот пост является исполняющий обязанности главы организации, председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц. 5 октября должность президента РПЛ покинул Сергей Прядкин.

Повестка собрания также предполагает обсуждение изменений в регламент РФС по разрешению споров.

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