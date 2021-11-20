Чемпион мира Большунов стал пятым в своем первом лыжном старте сезона

ТАСС, 20 ноября. Чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов занял пятое место в контрольной гонке сборной России на 15 км классическим стилем. Отборочные соревнования проходят в финском Муонио.

Большунов преодолел дистанцию за 37 минут 38,5 секунд. Победу одержал представитель Финляндии Ииво Нисканен (36.55,0), вторым стал россиянин Алексей Червоткин (36.57,1), третье место занял Иван Якимушкин (37.16,5). Иностранные лыжники приняли участие в гонке вне конкурса.

По итогам контрольных стартов формируется состав сборной России на первый этап Кубка мира в финской Руке. Для Большунова этот старт стал первым в текущем сезоне, ранее спортсмен восстанавливался после перенесенной операции на десне.

Большунову 24 года, в сезоне-2020/21 он во второй раз в карьере стал победителем Кубка мира и выиграл многодневку "Тур де Ски", а также завоевал первую золотую медаль чемпионата мира (в скиатлоне). На Олимпиаде 2018 года Большунов завоевал три серебряные и одну бронзовую медаль.

Стартовый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22 начнется 26 ноября в финской Руке.