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Зимние олимпийские виды спорта

Лыжница Сорина выиграла контрольную гонку на 10 км в Финляндии

Россиянка показала результат 27 минут 55,2 секунды
Татьяна Сорина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Татьяна Сорина
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 20 ноября. Российская лыжница Татьяна Сорина заняла первое место в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем на контрольной гонке с участием иностранных спортсменов в финском Муонио.

Сорина показала результат 27 минут 55,2 секунды. Второй стала россиянка Наталья Непряева (+2,1). Тройку лидеров замкнула австрийка Тереза Штадлобер (+19,2).

Сориной 27 лет, она является серебряным призером чемпионата мира 2021 года в эстафете. 26-летняя Непряева - бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года, серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира по лыжным гонкам.

По итогам контрольных стартов формируется состав сборной России на первый этап Кубка мира в финской Руке, который начнется 26 ноября.

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