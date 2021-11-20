Матыцин: серьезных перемен в спортподготовке с принятием нового закона не произойдет

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Серьезных перемен в подходах к спортивной подготовке в связи с вступлением в силу в 2023 году нового закона о формировании такой системы в России не произойдет. Об этом в субботу сообщил министр спорта Олег Матыцин во время встречи с активом в ГАУМО "Кировская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту" в Кировске.

С 1 января 2023 года вступает в силу закон, направленный на формирование системы спортивной подготовки в России. Законом устанавливается структура системы спортивной подготовки, которая включает в себя в том числе федеральные стандарты, примерные дополнительные образовательные программы спортивной подготовки. Организации, реализующие на день вступления в силу закона программы спортивной подготовки, должны получить лицензию на осуществление образовательной деятельности не позднее 1 сентября 2023 года.

"Если у кого-то возникают сомнения о том, что будет обратное движение в сторону приоритетов образовательного процесса спортивной подготовки, то мы это не рассматриваем даже как теоретическую возможность, - сказал Матыцин. - Мы проводим отдельное большое совещание, чтобы еще раз регионам сказать, чтобы они не волновались, что никакого возврата нет. Речь идет о том, чтобы система спортивной подготовки в системе образования получила наши возможности: премирование за результат, дополнительные социальные гарантии, и наши тренеры, которые работают, получили гарантии педагогических работников".

Министр добавил, что нужно создать максимально комфортные условия для тренеров и детей, которые будут работать в сфере дополнительного образования. "Нельзя допустить, чтобы школы закрывались, потому что по новым критериям они не пройдут лицензирование или финансирование будет каким-то образом усложнено. Создали рабочую группу с участием регионов, Минпросвещения, Госдумы. Надеюсь, что все это спокойно мы пройдем", - добавил Матыцин.