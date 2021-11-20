Минспорт поддержал идею провести этап Кубка Европы по горнолыжному спорту в Кировске

КИРОВСК /Мурманская область/, 20 ноября. /ТАСС/. Этап Кубка Европы по горнолыжному спорту может пройти в Кировске в Мурманской области. Как сообщил министр спорта Олег Матыцин, министерство готово предложить внести мероприятие в календарный план международных соревнований.

Встреча Матыцина, губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и главы Российской федерации горнолыжного спорта Леонида Мельникова с тренерами, директорами спортивных школ, отделений по вопросам развития горнолыжного спорта в регионе прошла в субботу на базе ГАУМО "Кировская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту".

"Выходите с предложением, вы знаете порядок. Мы, конечно, с большим удовольствием, в единый календарный план международных соревнований будем [это мероприятие предлагать]", - сказал Матыцин, отвечая на вопрос Мельникова.

Мельников при этом отметил, что уже обсуждал проведение соревнований с губернатором. "Мы предварительно с Андреем Владимировичем [Чибисом] уже говорили о возможности проведения на этой базе этапов Кубка Европы. Это связано в первую очередь с тем, что здесь Скандинавия близко - это опять же не перелеты, а переезды всего лишь [для спортсменов из других стран], и те возможности, которые сегодня есть. В частности, я говорил о раннем снеге", - сказал Мельников.

По словам главы Российской федерации горнолыжного спорта, соседние страны в таких же условиях проводят крупные соревнования. "И нам, наверное, грех не попробовать", - отметил Мельников.