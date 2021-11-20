Fan ID могут использовать на чемпионате мира по хоккею 2023 года в Петербурге

КИРОВСК /Мурманская область/, 20 ноября. /ТАСС/. Система идентификации болельщиков (Fan ID) может быть применена во время чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил министр спорта России Олег Матыцин в ходе рабочей поездки в Кировск (Мурманская область).

"Могут [использовать], да, конечно", - сказал министр, не приведя других подробностей.

16 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении паспорта болельщика. Паспорт представляет собой пластиковую карту с фотографией и личными данными посетителя спортивного мероприятия. Законопроектом предлагается закрепить за правительством РФ определение официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация болельщиков. Вводится понятие "персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования" - это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника турнира, осуществляемой в целях обеспечения безопасности.

Fan ID - нововведение России как организатора кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.