Свитер Пашкова будет поднят на "ВТБ-Арене" перед матчем КХЛ "Динамо" - "Куньлунь Ред Стар"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Свитер с именем вратаря московского "Динамо" олимпийского чемпиона Александра Пашкова будет поднят под своды "ВТБ-Арены" перед началом матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между столичным "Динамо" и пекинским "Куньлунь Ред Стар". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Матч между командами "Динамо" и "Куньлунь Ред Стар" состоится 22 ноября.

Пашкову 77 лет, за "Динамо" он выступал с 1969 по 1974 год. За пять лет в составе бело-голубых вратарь становился обладателем и дважды вице-чемпионом Кубка СССР, серебряным и бронзовым призером чемпионата СССР. Также он играл за московские "Локомотив", "Крылья Советов", "ЦСКА" и воскресенский "Химик". В составе сборной СССР Пашков побеждал на Олимпийских играх 1972 года, чемпионате мира (1978) и Европы (1978).