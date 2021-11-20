В Минспорте надеются на выход сборной России в финальную часть чемпионата мира по футболу

КИРОВСК /Мурманская область/, 20 ноября. /ТАСС/. Министерство спорта России рассчитывает, что национальная сборная по футболу попадет в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре, и готово оказывать команде содействие. Об этом журналистам сообщил министр спорта Олег Матыцин.

При этом министр не стал комментировать ситуацию с заявлением главного тренера сборной Валерия Карпина, который в передаче "Коммент.Шоу" на YouTube заявил, что не исключает ухода со своего поста до матчей раунда плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.

"Минспорт надеется, что команда попадет в финальную часть чемпионата мира. И готовы, как и до сих пор делаем, оказывать им содействие. Вопросы профессиональные должен решать Российский футбольный союз, не люблю комментировать чьи-то высказывания, это больше ваши [СМИ] приоритеты", - сказал Матыцин.

Сборная России набрала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в отборочной группе H. Российские футболисты поборются за путевку в финальную часть чемпионата мира в раунде плей-офф, для попадания на турнир сборной России необходимо обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта.