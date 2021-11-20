Фигуристка Синицына заявила, что намерена исполнять на чемпионате России четверной прыжок

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Победительница юношеских Олимпийских игр 17-летняя Ксения Синицына считает, что ей пока не хватает элементов ультра-си, и на предстоящем чемпионате России в Санкт-Петербурге она намерена исполнить этот элемент. Об этом фигуристка рассказала журналистам после выступления на этапе Гран-при в Гренобле.

Синицына набрала 198,76 (69,89+128,87) балла и заняла четвертое место. Победительницей стала россиянка Анна Щербакова, набравшая 229,69 балла, второе место заняла ее соотечественница Алена Косторная (221,85). Тройку лидеров замкнула японка Вакаба Хигути (204,91).

"Я довольна своим выступлением, я справилась со своей задачей, но все-таки не хватает скорости, не хватает ультра-си. Надо работать над этим и делать все, что я умею, - рассказала Синицына. - На чемпионате России надеюсь сделать четверной, я стараюсь. Надо вставлять его в программу и накатывать в программе".

"Во-первых, это только мой первый взрослый сезон. Меня пока никто особо не знает - надо больше выступать на международных стартах, чтобы зарабатывать вторую оценку, прибавлять в скорости, надо просто работать. Взрослое катание - это быстрее, сильнее, я должна вкладываться в каждое движение, проживать его. Это все работа над этим".

Синицыной 17 лет, она является победительницей этапа юниорской серии Гран-при (2019) и серебряным призером юношеских Олимпийских игр (2020).