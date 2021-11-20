Фигуристка Косторная заявила, что она уже не маленький ребенок

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная заявила, что не хочет возвращаться к своей прежней версии, она хочет быть новой, поскольку уже не маленький ребенок. Об этом 18-летняя фигуристка рассказала журналистам после выступления на этапе серии Гран-при в Гренобле.

Косторная заняла второе место, победительницей турнира стала чемпионка мира Анна Щербакова.

"Я не хочу возвращения к той Косторной, я хочу быть новой, - сказала спортсменка. - Я новая, я другая, надеюсь вернуться к версии себя намного лучшей той, что была раньше. Наверное, дело в том, что я выросла, я уже не маленький ребенок, и у меня немного другие жизненные позиции, мысли. В целом просто я стала старше и могу донести что-то более серьезное чем то, что было раньше".

В олимпийском сезоне Косторная выступает в произвольной программе под песню Билли Айлиш.

"Я в восторге от Билли Айлиш - как от старых песен, так и от новых. Недавно вышел новый альбом, это просто фантастика. Мне нравится ее стиль, он как вызов обществу - я не такая, как все и не буду такой, как все. Я сама такая же, мне это безумно импонирует, и в программах я катаю саму себя, что мне очень нравится", - подчеркнула фигуристка.