Российский биатлонист Латыпов выиграл индивидуальную гонку на турнире в Австрии

ТАСС, 20 ноября. Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял первое место в индивидуальной гонке на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами на международных стартах в австрийском Обертиллахе.

Латыпов допустил один промах и преодолел дистанцию за 29 минут 39,7 секунды. Второе место занял представитель Австрии Симон Эдер, допустивший два промаха и проигравший Латыпову 33 секунды. Третьим стал австриец Феликс Ляйтнер с тремя промахами и отставанием в 1 минуту и 2 секунды.

В прошлом сезоне Латыпов в общем зачете Кубка мира занял 18-е место, на заключительном этапе он впервые попал на призовое место в личных гонках - стал вторым в масс-старте. Также на счету 27-летнего россиянина победа и три подиума в эстафетах, в том числе на чемпионате мира в Поклюке.

Первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2021/22 стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде.