Фигуристка Косторная считает причиной ошибки на акселе излишнее желание его сделать

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная считает причину ошибки на тройном акселе в произвольной программе на этапе Гран-при в Гренобле излишнее желание его выполнить. Об этом 18-летняя фигуристка рассказала журналистам после выступления на турнире.

Косторная упала в прокате с тройного акселя, однако следом сделала тройной лутц, тройной риттбергер, двойной аксель, дорожку шагов на четвертый уровень, а также безошибочные каскад из тройного флипа и тройного тулупа и флипа, ойлера и тройного сальхова, плюс каскад из тройного лутца и двойного тулупа. За выступление в произвольной программе фигуристка получила 145,41 балла, заняв второе место. Выиграла этап серии россиянка Анна Щербакова.

"Прокатом своим я в целом довольна, но разочаровал аксель, хотелось бы прыгнуть два, - рассказала Косторная. - Я его тренировала больше, чем перед этапом Гран-при в Канаде, почему не выехала с него, сама не поняла. В целом, когда я приехала сюда, он ни разу хорошо не получился, не знаю, с чем это связано. Возможно, настолько сильно хотела его показать, и я зацикливалась на этом".