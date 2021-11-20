Фигуристка Щербакова довольна тем, что справилась с собой после падения на Гран-при

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Чемпионке мира по фигурному катанию Анне Щербаковой было важно собраться после падения в произвольной программе на этапе серии Гран-при в Гренобле, и она с этим успешно справилась. Об этом Щербакова, выигравшая свой второй этап в чемпионской серии, заявила журналистам.

По сумме двух программ спортсменка набрала 229,69 балла (77,94+151,75), чем обеспечила себе участие в финале серии Гран-при, который пройдет в декабре в Осаке. Ранее Щербакова выиграла этап в Турине.

"Я приехала сюда заряженная, была сконцентрирована, и на произвольную программу я выходила полная сил, - рассказала Щербакова. - На шестиминутной разминке очень хорошо прыгала, и была на сто процентов уверена в себе. Ошибка меня выбила, но для меня важно, что после нее, хотя внутри я и нервничала, выполнила все. Может, сейчас я еще немного не пришла в себя".

На вопрос о планах на предстоящий национальный чемпионат, который станет этапом отбора на Олимпийские игры, Щербакова ответила: "Никогда не думаю заранее. Просто знаю, над чем нужно работать, чтобы хорошо показать себя на чемпионате России".