Фигуристы Степанова и Букин стали третьими в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции

ТАСС, 20 ноября. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, заняли третье место на этапе Гран-при во французском Гренобле.

По сумме двух танцев спортсмены набрали 200,29 балла (79,89+120,40). Победу одержали четырехкратные чемпионы мира французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (221,25; 89,08+132,17), канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (203,16; 81,35+121,81) расположились на второй позиции. Россияне Аннабель Морозова и Андрей Багин заняли шестое место (172,32; 68,45+103,87).

Пападакис и Сизерон, Гиллес и Пуарье гарантировали себе место в финале Гран-при. Среди россиян в танцах на льду на попадание в финал претендуют действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Степанова и Букин являются серебряными призерами чемпионата Европы, также в их активе три бронзовые награды европейских первенств и золото чемпионата России.

Следующий этап Гран-при пройдет в Сочи с 26 по 28 ноября, после которого определятся все участники финала серии. Финал Гран-при состоится в японской Осаке с 9 по 12 декабря.