Макарский стал чемпионом мира по прыжкам на батуте в двойном минитрампе

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российский спортсмен Василий Макарский занял первое место на чемпионате мира по прыжкам на батуте в дисциплине "двойной минитрамп". Соревнования проходят в Баку.

Россиянин набрал 77,400 балла. Его соотечественник Михаил Заломин занял последнее, восьмое место (32,900).

Макарский является уроженцем Старого Оскола. 19 ноября спортсмен вместе с Заломиным, Александром Одинцовым и Михаилом Юрьевым стал чемпионом мира в командных соревнованиях в двойном минитрампе.

Мировое первенство завершится 21 ноября.