{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Макарский стал чемпионом мира по прыжкам на батуте в двойном минитрампе

Спортсмен набрал 77,400 балла

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российский спортсмен Василий Макарский занял первое место на чемпионате мира по прыжкам на батуте в дисциплине "двойной минитрамп". Соревнования проходят в Баку.

Россиянин набрал 77,400 балла. Его соотечественник Михаил Заломин занял последнее, восьмое место (32,900).

Макарский является уроженцем Старого Оскола. 19 ноября спортсмен вместе с Заломиным, Александром Одинцовым и Михаилом Юрьевым стал чемпионом мира в командных соревнованиях в двойном минитрампе.

Мировое первенство завершится 21 ноября.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Шишкарев: женский чемпионат Европы по гандболу в России может стать лучшим в истории
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев отметил, что будет сделано все необходимое для проведения турнира на высоком уровне
Шишкарев: женский чемпионат Европы по гандболу в России может стать лучшим в истории
Читать полностью