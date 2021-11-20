Ягудин заявил, что впечатлен бойцовскими качествами Щербаковой на Гран-при в Гренобле

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Алексей Ягудин не считает сорванный прыжок чемпионки мира Анны Щербаковой на этапе Гран-при в Гренобле ошибкой, главное в том, что спортсменка после неудачи продемонстрировала свои бойцовские качества. Об этом олимпийский чемпион рассказал ТАСС.

Щербакова вышла в финал серии Гран-при, одержав вторую победу в серии во Франции. Спортсменка допустила падение с элемента в прокате произвольной программы.

"Это никакая не ошибка, просто проскочила нога, но после неудачного падения она пошла вперед, выполнив абсолютно все элементы, включая четверной флип, а это демонстрация по-настоящему бойцовского характера, в очередной раз, - подчеркнул Ягудин. - Это было случайностью, все остальное Анна выполнила великолепно".

Следующий этап серии Гран-при пройдет в Сочи с 26 по 28 ноября.